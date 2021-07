Buon compleanno Marek Hamsik. Il calciatore slovacco oggi ha compiuto 34 anni e ha deciso di farsi un super regalo: una Ferrari Roma nuova di zecca. L’ex capitano del Napoli ha ricevuto migliaia di auguri sul suo profilo Instagram da parte di fan, amici e colleghi del mondo del calcio. Tra questi anche quello di Blerim Dzemaili. Lo svizzero, tramite un post su Instagram, ha voluto dedicare un pensiero all’ex capitano azzurro e in maniera ironica scrive: “Auguri Capitano! Scusa per la foto”.

Garage ancora più esclusivo per Marek Hamsik

Hamsik ha mostrato la sua nuova coupé della Casa di Maranello su Instagram, dove è apparsa in un post con tanto di didascalia: “My birthday gift”. E che regalo potremmo dire, perché la Ferrari Roma oltre a far venire la pelle d’oca ai comuni mortali di sicuro la farà venire anche a “Marekiaro”. Merito del suo fascino capace di richiamare le vetture di Maranello anni ’50-’60 e del suo motore V8 turbo da 620 cv a 7.500 giri/min abbinato ad cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.

Insomma, la nuova Ferrari Roma, come riporta tuttosport, di certo non sfigurerà nel già ricco garage di Hamsik in cui, oltre alla 488 Pista già citata, sono presenti anche una Mercedes Classe G 500 4×4 e una 500 Abarth d’epoca.

