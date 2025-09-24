PUBBLICITÀ

L’infortunio di Alessandro Buongiorno (ormai quasi una costante da due stagioni a questa parte), ha provocato la reazione stizzita del vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, che se la prende con la Lega Serie A e Stats Sport colpevoli – a suo dire – di non fornire il giusto supporto in termini di dati strategici ai professionisti che monitorano condizioni e storia fisica dei calciatori, rendendo praticamente impossibile studiare tutto ciò che riguarda le performance dei singoli giocatori.

Buongiorno ancora ko e Edo De Laurentiis se la prende con la Lega: “Vergogna, siete senza dignità”

Il difensore ha avvertito un risentimento muscolare nella partita di campionato contro il Pisa: si teme abbia subito uno stiramento e che debba star fermo per due, forse anche tre settimane saltando con certezza i prossimi impegni di Serie A (col Milan a San Siro e poi col Genoa) e di Champions (la gara al Maradona con lo Sporting) prima della sosta.

Edo De Laurentiis ha condiviso due differenti messaggi sui social attraverso altrettante storie su Instagram. L’incipit del primo è durissimo e si conclude con un ringraziamento ironico rivolto a coloro che pure hanno una parte di responsabilità per gli acciacchi dell’ex centrale del Torino: “La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici… Senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo…. L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e Stats Sport…. grazie….”.

Nel secondo chiarisce meglio concetto esposto anche se la sostanza è la stessa. “È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport”.

La questione ruota intorno all’accesso ai dati fisici che raccolgono tutti i parametri dei calciatori. Quelli relativi agli allenamenti sono pienamente a disposizione delle società che, attraverso apparecchi elettronici e sensori, possono registrarli e inserirli nella scheda-profilo del singolo atleta. Quelli che delle partite no, sono immagazzinati da Stats Perform per conto della Lega Serie A e alle squadre è consentito solo un accesso parziale. In buona sostanza, manca tutta la parte più importante che può essere d’aiuto nella migliore gestione dei carichi di lavoro e, di conseguenza, nella prevenzione degli infortuni.