Buongiorno in lacrime dopo il gol di Hojlund, il commovente gesto di Contini durante l’esultanza

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
C’è, nonostante la prova “horror”, un raggio di sole nella funesta serata del Ferraris per Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro si è infatti reso autore di due enormi svarioni da cui avranno origine, in ordine di tempo, il rigore del momentaneo 1-0 del Genoa (trasformato poi da Malinovskyi) e il 2-2 realizzato da Colombo.

Verrà poi sostituito al 60esimo minuto da Beukema, e a più riprese verrà pescato dalle telecamere di DAZN, quasi in procinto di scoppiare in lacrime.

Lacrime che Buongiorno non riuscirà a trattenere dopo il rigore trasformato al 95esimo da Rasmus Hojlund: durante l’esultanza, a salire in cattedra è il terzo portiere azzurro, Nikita Contini, originario di Giugliano, che sommerge in un caloroso abbraccio il centrale azzurro e lo sprona poi a raggiungere il resto dei compagni di squadra, intento a festeggiare il danese per il gol che sigillerà il match sul definitivo 2-3.

Un gesto bello, commovente e simbolico in un momento, quello di Buongiorno, alquanto complicato e assolutamente non in linea con quanto dimostrato nel corso della scorsa stagione e prima degli infortuni che lo terranno lontano dal terreno di gioco per diverso tempo.

E Conte? Queste le parole del tecnico al momento della sostituzione, raccolte dal bordocampista di DAZN Federico Sala: “Capita Ale, capita”. Da Buongiorno andranno poi prima Juan Jesus e poi Spinazzola a consolarlo. Maglietta sulla faccia, quasi in lacrime e dritto verso la panchina.

Le parole di Spinazzola e Juan Jesus 

Dopo la vittoria di Marassi, arriveranno anche le parole di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, che hanno analizzato la vittoria dedicando la vittoria al compagno di squadra.

“Una partita tosta ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano, era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno: siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per martedì, ci teniamo tanto. Un segnale al campionato? Con tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola“, sono state le parole di Spinazzola.

Juan Jesus, che invece si renderà suo malgrado autore di un’espulsione causa doppia ammonizione e lasciando in dieci il suo Napoli, ha pubblicato un post su Instagram che recita: “Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo con tanto sacrificio e coraggio”. Parole che sottolineano lo spirito di squadra e la grinta mostrata nonostante le difficoltà, inclusa la doppia ammonizione che ha lasciato il Napoli in dieci uomini.

Nei commenti, poi, il centrale difensivo ha aggiunto un passaggio ancora più diretto, chiaramente indirizzato alle critiche piovute soprattutto su Alessandro Buongiorno per i due gravi errori difensivi che hanno permesso al Genoa di rimontare: “Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli: stringe i denti e resta. Il resto è solo rumore! (ai tifosi occasionali)”. Un richiamo, quindi, all’unità e alla fedeltà.

 

