Cacciato da casa a Pomigliano, 4 arresti contro il clan Mazzarella

Costretto a lasciare la casa a Pomigliano, 4 arresti contro il clan Mazzarella. Stamattina i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 4 persone.

Sono state ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e di tentata estorsione, aggravate dal metodo mafioso, avendo evocato la forza di intimidazione del clan Mazzarella, operativo anche sul territorio di Pomigliano d’Arco. In particolare, le illecite condotte sarebbero state poste in essere, mediante ripetute minacce e violenze, in danno di una persona per costringerla a lasciare un appartamento che aveva in affitto ed a pagare, in più occasioni, somme di denaro.

