Calciomercato, il Napoli ha scelto il rinforzo per l’attacco

Il Napoli accelera per rinforzare l’attacco e, dopo la possibile cessione di Noa Lang, è emersa una chiara idea per il reparto offensivo: l’obiettivo principale è Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano dell’Hellas Verona.

Il club azzurro ha messo nel mirino il 22enne, reduce da una prima stagione in Italia con 23 presenze, 3 gol e 4 assist, e apprezzato per la sua versatilità, rapidità e capacità di adattarsi su tutto il fronte d’attacco. La dirigenza ritiene che possa rappresentare un rinforzo immediato e dinamico per la rosa, soprattutto in un momento in cui la squadra ha evidenziato alcune lacune offensive.

Il Napoli sta già discutendo con il Verona e la richiesta per il giovane attaccante si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra per la quale non mancano altre pretendenti, tra cui anche la Lazio. La trattativa è strettamente legata allo sblocco del mercato: prima devono concretizzarsi le uscite, con Lang ormai vicino all’addio.

La virata su Giovane rappresenta dunque una mossa decisa per rispondere all’impasse degli acquisti, con l’intento di chiudere l’operazione nei prossimi giorni e rinforzare l’attacco già in questa sessione di gennaio.