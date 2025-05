Calciomercato Napoli, arriverà un difensore centrale ed un vice Di Lorenzo

PUBBLICITÀ

Il Napoli ripartirà con ogni probabilità dalla difesa a 4 che ha permesso alla retroguardia partenopea di essere la meno perforata d’Europa. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono a lavoro per consegnare ad Antonio Conte quegli elementi in grado di ben disimpegnarsi sui 4 fronti (campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa) in cui sarà impegnato il club partenopeo nella prossima stagione.

Sono al momento 5 i centrali sotto contratto con il Napoli, ma soltanto 3 faranno parte della rosa per la stagione 25/26. Intoccabile Buongiorno, così come Rrahmani che, nonostante le offerte ricevute da Germania e Turchia, pare intenzionato a restare, così come Juan Jesus.

Andranno in prestito il neo acquisto Luca Marianucci (per lui ci sono richieste da 5 squadre di A) e Rafa Marin, che piace ancora al Como, ma che preferirebbe tornare in Spagna. Per il quarto centrale i nomi più quotati sono quelli di Solet dell’Udinese e Boukema del Bologna.

Non dovrebbe cambiare nulla sulla fascia sinistra con Spinazzola e Olivera che viaggiano verso la conferma, mentre dovrebbe essere acquistato un terzino destro di spessore in grado di far rifiatare il capitano Di Lorenzo. Mazzocchi potrebbe, invece, restare come jolly, essendo capace di giocare su entrambi gli out, sempre che si riesca a trovare una quadra sulle liste da consegnare alla Lega Serie A per il campionato e alla Uefa per la Champions.

