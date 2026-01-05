Calciomercato Napoli, Lang non è certo di restare: il motivo

PUBBLICITÀ

Il futuro di Noa Lang torna al centro delle ultimissime notizie di calciomercato del Napoli. L’ipotesi di una cessione a gennaio non è più solo una suggestione e oggi Il Mattino rilancia la notizia aggiungendo nuovi dettagli sulla trattativa con il Galatasaray.

Nonostante l’olandese sia sceso in campo ieri nel finale di Lazio-Napoli 0-2, la sua posizione resta tutt’altro che definita. Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti di Lang si sono recati in Turchia, dove hanno incontrato i dirigenti del club di Istanbul e ricevuto una proposta preliminare. Al momento, però, il Napoli è ancora in attesa di un passo concreto: nessuna offerta ufficiale è arrivata sulla scrivania del direttore sportivo Giovanni Manna, che monitora con attenzione l’evoluzione della situazione.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, c’è però un fattore che potrebbe cambiare gli equilibri dell’operazione. Il Galatasaray si sarebbe infatti inserito con decisione nella corsa a Davide Frattesi dell’Inter, imboccando una strada complessa e onerosa che potrebbe rallentare o addirittura congelare la trattativa per Lang. Un’operazione, quella per il centrocampista nerazzurro, che rischia di assorbire gran parte delle risorse economiche del club turco.

Nel frattempo, Noa Lang resta concentrato sul campo e non sembra particolarmente preoccupato dal proprio futuro, in attesa di sviluppi concreti. Il Napoli, dal canto suo, non ha chiuso alla possibilità di una cessione, ma pone condizioni molto chiare. Come sottolinea Il Mattino, un’eventuale partenza dell’esterno olandese sarebbe possibile solo davanti a “un’offerta irrinunciabile” e, soprattutto, alla garanzia di un sostituto funzionale alle idee tattiche di Antonio Conte.

Il mercato azzurro resta quindi in equilibrio su un filo sottile: Lang può partire, ma solo alle condizioni del Napoli. E senza un’offerta adeguata e un’alternativa pronta, l’olandese potrebbe restare ancora protagonista in maglia azzurra.