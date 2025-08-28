Calciomercato Napoli, si attende solo l’ufficialità per Hojlund e Elmas, ma non finisce qui

PUBBLICITÀ

Il telefono di Giovanni Manna è rovente. Il direttore sportivo del Napoli è in piena attività per chiudere le ultime trattative prima del gong finale del calciomercato. Due nomi su tutti sono pronti a sbarcare all’ombra del Vesuvio: Rasmus Hojlund e Eljif Elmas. Gli azzurri sono vicinissimi a piazzare un doppio colpo di alto livello, che rappresenta un segnale forte per accontentare le richieste di Antonio Conte. Da limare soltanto gli ultimi dettagli e poi ci sarà tempo di stampare i biglietti aereo in direzione Roma, dove a Villa Stuart il centrocampista ed il centravanti sosterranno le visite mediche propedeutiche al tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis.

Ma il lavoro non finisce qui. Il tecnico leccese ha chiesto espressamente un centrocampista in grado di alternarsi con Frank Anguissa, soprattutto in vista della Coppa d’Africa. In pole c’è Marco Brescianini dell’Atalanta, che piace per fisicità e duttilità. Tuttavia, non è da escludere un affondo in Premier League, dove Manna potrebbe replicare una mossa a sorpresa come accaduto la scorsa stagione, non a caso il ds proprio nella giornata di ieri aveva chiesto info allo United per il talento Mainoo.

Capitolo terzino destro: il Napoli continua a seguire da vicino Juanlu Sanchez del Siviglia. Il club partenopeo spera che la società andalusa si ammorbidisca e lasci partire il 22enne, desideroso di vestire l’azzurro. Ad oggi però le quotazioni dell’under 21 delle Furie Rosse appaiono in calo.

Sul fronte cessioni, è certa la partenza di Walid Cheddira, destinato all’Udinese salvo rilanci last-minute del Cagliari. Se dovesse arrivare Juanlu, diranno addio anche Pasquale Mazzocchi e Alessandro Zanoli, altrimenti ne partirà soltanto uno dei due. Più difficile invece l’uscita di Leonardo Spinazzola, mentre Giuseppe Ambrosino potrebbe restare in rosa come terza punta fino al recupero completo di Romelu Lukaku.