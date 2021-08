Altro che bollettino arancione, oggi in Campania sarà caldo record: «Si toccano i 45 gradi»

In Campania è previsto, per la giornata di oggi 12 agosto, un picco di caldo. Adriano Mazzarella, docente di Climatologia all’Università Federico II, interpellato da Il Mattino (qui l’articolo), ha spiegato che oggi ci avvicineremo a temperature da record.

“A mio avviso dovremmo avere anche noi il bollino rosso. Se non Napoli, mitigata dal mare, alcune aree del Sannio, dell’Irpinia e del Casertano dovrebbero eccome avere la segnalazione. Ieri per esempio, a Nocera Inferiore abbiamo raggiunto la temperatura massima osservata di 41.3 gradi. Che, aggiunti al valore superiore al 50% di umidità, ha fatto percepire almeno 45 gradi. Alla stazione di Benevento Orsini i gradi erano 40.3 con 44% di umidità quindi circa 43 percepiti, molto meglio a Napoli dove alla nostra stazione federiciana di San Marcellino la temperatura massima è stata di 37 gradi (record del mese) che con punte di 50% di umidità ne ha fatti percepire 40″. Sono queste le previsioni dell’esperto.

“Oggi sarà al massimo nella nostra Regione e nel centro, quindi mi aspetto delle temperature di caldo percepite superiori ai 45 gradi sulle aree più fresche, per così dire, ma che in zone interne potrebbero tranquillamente toccare i 47-48 gradi. Questo perché l’umidità e la pressione sono ancora molto alte. Da climatologo, invito alla prudenza. Non è mio compito emanare allarmi ma a mio avviso questo bollettino rosso andava emesso anche per noi”, ha poi concluso.

L’allerta della protezione civile ed il pericolo ‘caldo’

A partire dalle ore 08:00 di domani, venerdì 13 agosto 2021, e per una durata di almeno 72 ore, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore nel territorio dei comuni classificati a rischio ordinario, moderato ed elevato (TUTTI I COMUNI), di cui all’elenco allegato alla D.G.R. n.870 del 08/07/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 01/08/2005. In tali comuni, si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7÷8°C. Temperature associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.