Oggi il nuovo calendario Serie A 2025/2026: Il Napoli chiede di cominciare in trasferta

La Serie A è ormai conclusa da 15 giorni, ma già è tempo di scoprire i nuovi match che attenderanno le 20 squadre nella prossima stagione. Oggi alle 18:30 presso il Teatro Regio di Parma sarà svelato il tutto. Quest’anno infatti il sorteggio del calendario per l’annata 2025/2026 avverrà con netto anticipo rispetto al passato come annunciato dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli che a tal proposito ha dichiarato: “Cercare di anticipare il più possibile la data è un obiettivo, ma purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe”. La nuova stagione prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà nel weekend del 23-24 maggio 2026.

Calendario Serie A: Il Napoli spinge per giocare la prima gara in trasferta

La società azzurra in vista dell’imminente sorteggio ha chiesto alla Lega Calcio di poter affrontare la prima partita della nuova stagione in trasferta come ormai avviene da ben 3 anni. Il motivo di tale scelta è legato principalmente ai numerosi concerti in programma a giugno allo Stadio Maradona che imporranno degli interventi per riqualificare il manto erboso.

I criteri per la compilazione del calendario Serie A 2025/2026

Ci saranno 4 soste per le Nazionali (7 settembre 2025, 12 ottobre 2025, 16 novembre 2025, 29 marzo 2026). I turni infrasettimanali saranno invece soltanto due: 29 ottobre 2025 e 6 gennaio 2026. Sarà confermata la formula del calendario asimmetrico. Dovrà inoltre passare un minimo di 8 giornate per far si che due squadre si riaffrontino tra andata e ritorno. Si giocherà anche nel periodo natalizio (21 e 28 dicembre oltre al 3 gennaio), senza soste previste. Per quanto riguarda le squadre partecipanti alle Coppe Europee col Napoli protagonista nella nuova Champions League, esse non potranno sfidarsi nelle giornate comprese tra due turni di Competizione Uefa “back to back”. I derby non potranno disputarsi alla prima o all’ultima giornata e ne tantomeno nei turni infrasettimanali. Infine è prevista la solita alternanza per gli incontri in casa-trasferta per le seguenti squadre: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus–Torino e Fiorentina-Pisa.

