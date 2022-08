Campania super fortunata: poker di ‘5’ col SuperEnalotto, tripletta di vincere anche col Lotto

La Campania si scopre ancora protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 27 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro “5” del valore di 15.547,82 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Roma 1 a Solofra, in provincia di Avellino, mentre la seconda è stata registrata nel bar di via IV Novembre 43 a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento. Le altre due, invece, sono state registrate a Napoli rispettivamente nel tabacchi di via Nicolardi 1 e nel tabacchi di corso Vittorio Emanuele. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 262,2 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Lotto, tripletta in Campania: vincite per oltre 40mila euro

Festa al Lotto in Campania dove sono state centrate tre vincite da 13.500 euro ciascuna: come riporta Agipronews, si festeggia a Napoli, ad Arzano (NA) e a Castellabate, in provincia di Salerno, per un totale di 40.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 687,8 milioni dall’inizio dell’anno