Capodanno a piazza Plebiscito e sul Lungomare, scattano i divieti

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei tradizionali festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto alcune restrizioni che saranno in vigore nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo dalle ore 18.00 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì primo gennaio 2026.

L’ordinanza sindacale prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, lattina o qualsiasi altro materiale rigido (sarà consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta).

Previsto il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum. C’è il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.