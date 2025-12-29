PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàCapodanno a piazza Plebiscito e sul Lungomare, scattano i divieti
Attualità e Società

Capodanno a piazza Plebiscito e sul Lungomare, scattano i divieti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei tradizionali festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto alcune restrizioni che saranno in vigore nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo dalle ore 18.00 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì primo gennaio 2026.

L’ordinanza sindacale prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, lattina o qualsiasi altro materiale rigido (sarà consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta).

PUBBLICITÀ

Previsto il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum. C’è il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati