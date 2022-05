Carceri Napoli, sì all’apertura di una nuova residenza per i detenuti pericolosi

Il consiglio regionale della Campania ha votato all’unanimità una risoluzione per sollecitare l’apertura di una nuova Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure sicurezza) in Campania. La nuova Rems secondo quanto suggerito dal consiglio in provincia di Napoli. Per il consiglio ha anche stigmatizzato il problema dell’affollamento di alcuni istituti penitenziari e della permanenza dietro le sbarre di alcuni minori, che sono figli di mamme detenute. La Campania potrebbe mettere a disposizione, ha spiegato la presidente della VI Commissione, Bruna Fiola, delle strutture, come alcuni beni confiscati alla camorra, dove accogliere le mamme detenute con i loro bambini. «Non dobbiamo confondere i responsabili con le vittime dei reati – ha aggiunto – ma dobbiamo garantire che la pena sia scontata sempre nel rispetto della dignità umana».