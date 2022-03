Scomparsa di Carmine, parla la futura moglie: “A gennaio sono rimasta incinta”

La trasmissione Chi l’ha visto? si è occupata della scomparsa di Carmine Zurlo. La mamma, la sorella e fidanzata del giovane di Castellammare di Stabia temono che sia successo qualcosa alla luce dell’inspiegabile scomparsa. La fidanzata Diamante aspetta un bimbo dal giovane e aveva ricevuta la proposta di nozze: “Abbiamo ufficializzato il fidanzamento a novembre mentre a gennaio sono rimasto incinta”, ha dichiarato alle telecamere Rai.

La mattina del 14 marzo il sogno diventa incubo: “Mi ha mandato un messaggio alle 7 e mi ha chiesto se andava tutto bene. Da mezzogiorno in poi gli ho mandato dei messaggi che non gli sono arrivati. Poi l’ho chiamato a mezzogiorno ma il telefono risultava spento“, conclude la Diamante.

LA SORELLA E LA MAMMA DI CARMINE

Carmine per un periodo ha avuto problemi con la giustizia, come confermato dalla sorella Rosella: “Era molto felice perché la fidanzata aspettava un bambino e dovevano sposarsi. Ha scontato la sua pena, adesso era tranquillo e lavorava. Non era rientrato quella notte. Avevamo un legame molto stretto: siamo cresciuti insieme e lui è molto protettivo”.

Il padre Giovanni fu ucciso in un conflitto a fuoco il 20 novembre 1995, dunque, i carabinieri stanno battendo anche questa pista. Giovanni Zurlo, membro di un clan di camorra, morì insieme a Pasquale Afeltra e Giacomo Avitabile.

Giovanni e Rosella persero il padre quando avevano pochi anni. “Voglio solo che mio figlio torni a casa al più presto perché senza di lui non ce la faccio“, sono state le parole della madre del 29enne. Giusy, la mamma di Carmine, avrebbe dei parenti pregiudicati ritenuti legati ad un clan della zona. Il servizio su Carmine Zurlo alla trasmissione di Chi l’ha visto?

L’IDENTIKIT DI CARMINE

Sesso:M

Età:29 (al momento della scomparsa)

Statura:190

Occhi: castani

Capelli: castani

Abbigliamento: un giubbotto verde militare, una felpa bianca senza cappuccio, un paio di jeans chiari e scarpe da ginnastica bianche

Segni particolari: un tatuaggio maori sulla spalla destra

Scomparso da: Castellammare di Stabia

Data della scomparsa:14/03/2022

Data pubblicazione:21/03/2022

Carmine, 29 anni, vive con la famiglia a Castellammare di Stabia. Lunedì 14 marzo è uscito di casa di gran fretta, dimenticando i documenti e portando con sé soltanto il cellulare che risulta spento. Si è allontanato con la sua automobile, ritrovata qualche giorno dopo in una zona poco distante dalla sua abitazione.