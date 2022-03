Casalnuovo, rapina a mano armata all’ufficio postale. Arrestati i tre malviventi

Ieri sera, a Casalnuovo, c’è stata una rapina a mano armata. Bersaglio dei malviventi, l’ufficio postale situato a via Grimaldi.

Le dinamiche della rapina a mano armata a Casalnuovo

Ieri, poco dopo le 19.00, tre malviventi hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via Grimaldi. Secondo le prime ricostruzioni, i criminali avrebbero atteso l’orario di chiusura per poi introdursi negli uffici. Una volta all’interno, avrebbero sparato colpi di pistola a raffica, intimando ai dipendenti ancora presenti di consegnare l’incasso della giornata.

L’intervento tempestivo degli agenti

Fortunatamente, scattato l’allarme, l’intervento degli agenti della tenenza locale è stato tempestivo ed efficace. Difatti, i carabinieri hanno arrestato i tre uomini. Non risultano feriti anche se, a causa del forte spavento, è stata chiamata un’ambulanza per soccorrere dei cittadini in preda al panico. “Abbiamo sentito dei colpi d’arma da fuoco e visto arrivare gli agenti che sono ancora qui, in questo preciso istante“, ha raccontato infatti una residente della zona al Mattino. Attualmente i carabinieri stanno ispezionando la zona alla ricerca delle armi utilizzate dai malviventi.

Il commento del sindaco in merito alla rapina armata

A comunicare tempestivamente la notizia è stato il primo cittadino di Casalnuovo, Massimo Pelliccia. Il sindaco, in un post Facebook, ha ringraziato le Forze dell’ordine per il loro operato. “Poco dopo le 19.00 i malviventi, armati, hanno fatto irruzione presso l’ufficio postale di Casalnuovo”, si legge sul suo profilo. E poi continua: “Scattato l’allarme, gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno arrestato i tre rapinatori”.

L’elogio del sindaco all’efficienza delle telecamere sul territorio

Infine, una menzione particolare per elogiare le azioni dell’ultimo periodo: “Per gli arresti degli ultimi mesi le nostre telecamere sono state decisive, hanno ripreso auto e movimenti e funzionano come deterrente. Ringrazio le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto. Con l’auspicio che restino in galera il più a lungo possibile.”