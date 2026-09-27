Casamicciola, sasso contro arbitro durante partita: 19enne ferito alla testa

PUBBLICITÀ

Ieri sera, l’arbitro di un match di calcio di prima categoria è stato ferito alla tempia destra da un sasso lanciato verosimilmente da un tifoso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Casamicciola e dell’aliquota radiomobile di Ischia, un gruppo di tifosi avrebbe protestato dopo l’espulsione di uno dei giocatori di casa, durante la partita tra ASD Lacco Ameno 2013 e Real Sangiovanni Frattaminore.

La polemica si sarebbe poi trasformata in una sassaiola verso l’arbitro. La vittima, un napoletano di 19 anni, ha rifiutato il trasferimento in ospedale ed è stata soccorsa dal 118 intervenuto sul posto. La partita è stata sospesa. Indagini in corso per identificare i responsabili.

PUBBLICITÀ