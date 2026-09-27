Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito, arrestato dai carabinieri della locale tenenza.
Succede tutto in serata. Da un appartamento del centro cittadino grida strazianti. È una donna che implora aiuto. I militari arrivano in pochi minuti. Inutile bussare, dall’interno ancora urla e il suono inconfondibile delle percosse. La porta viene sfondata e i carabinieri bloccano l’anziano prima che l’ennesimo colpo possa uccidere la moglie In manette, il 63enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio La vittima è stata trasferita presso l’ospedale di Giugliano dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza. E’ tuttora in prognosi riservata.
Melito. Massacrata di botte dal marito, bloccato dai carabinieri prima del colpo fatale
Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito, arrestato dai carabinieri della locale tenenza.