Omicidio di Giulia, gli investigatori: “Impagnatiello ha agito da solo”

Thiago sarebbe venuto alla luce proprio in questi giorni, se suo padre Alessandro Impagnatiello, lo scorso 27 maggio, non avesse ucciso la donna che lo portava in grembo, Giulia Tramontano.

La tragica vicenda di Giulia

È stata esclusa l’ipotesi di un complice nell’omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni di Sant’Antima incinta di sette mesi uccisa dal compagno nella notte del 27 maggio. Il trentenne si trova in carcere a San Vittore a Milano con l’accusa di omicidio pluriaggravato. La 29enne sarebbe sta uccisa con 39 coltellate nell’appartamento che condivideva con l’uomo a Senago.

La Procura di Milano sta ultimando le indagini prima di chiedere il giudizio immediato. In questi giorni sarà depositata una relazione con gli esiti degli esami tossicologici e le risposte del team dei medici, che hanno eseguito l’autopsia, ai quesiti dell’accusa e degli avvocati della famiglia Tramontano.

La relazione finale degli investigatori

La relazione finale degli investigatori è attesa in questi giorni e sarà confrontata con le prove raccolte in due mesi di indagini. Potrebbe aggravarsi la situazione del compagno di Giulia. Secondo gli inquirenti Impagnatiello non avrebbe ricevuto l’aiuto di nessuno, ma eseguito il brutale omicidio ed occultamento del cadavere, in modo del tutto autonomo. Secondo il codice penale, infatti, la morte del feto viene considerato un procurato aborto e non un omicidio, in quanto è escluso l’inizio del travaglio della vittima, prima della morte.

Esclusa dai sospetti la mamma del presunto assassino, ed esclusa anche la la pista del topicida usato per l’avvelenamento, di cui non ci sarebbero tracce nel corpo di Giulia. Ma per la procura di Milano, resta in piedi la pista dell’omicidio premeditato e della crudeltà, nel caso in cui la 27enne sia morta subito dopo la prima coltellata alla gola.