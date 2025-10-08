Caso Osimhen, il Napoli si difende: “Nessun disegno illecito, solo dinamiche di mercato”

PUBBLICITÀ

“Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti”. Così il collegio difensivo della Società Sportiva Calcio Napoli Spa in una nota diffusa dall’Ansa, con la quale esprime anche “stupore” per la pubblicazione da parte di alcuni organi di stampa “di atti di indagine che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere riservati” e la cui diffusione “viola espressamente il divieto stabilito dalla legge, contravvenendo ai principi di riservatezza e tutela del diritto di difesa”.

Il riferimento è all’articolo apparso su La Repubblica riguardante alcune frasi intercettate dalla Guardia di Finanzanell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze legate all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Gli avvocati Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada sottolineano che si tratta “di frasi estrapolate da un contesto dialettico ben più ampio, che solo se considerato nella sua interezza e con serena obiettività consente di coglierne il reale significato“.

I legali evidenziano inoltre che, “a ulteriore dimostrazione della totale irrilevanza, ai fini accusatori, delle frasi riportate nell’articolo, giova rilevare che gli stessi interlocutori richiamati dal giornalista sono stati già ampiamente sentiti dai Pubblici Ministeri, e ciò unicamente in qualità di persone informate sui fatti“. In quella sede, aggiungono, “hanno fornito spiegazioni puntuali, chiare e convincenti, tali da escludere qualsiasi effettiva rilevanza probatoria delle stesse”.