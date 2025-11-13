Smantellato il gruppo dei narcos di Casoria, il capo andava a Montecarlo.

PUBBLICITÀ

La Squadra Mobile di Benevento ha iniziato una complessa indagine su un’associazione dedita al traffico di cocaina. Aveva radici a Casoria ma è riuscita a raggiungere le province di Benevento e di Avellino, dal mese di aprile 2023 fino al recente blitz. A capo c’era il 44enne Edoardo Musella che era aiutato dal padre Gennaro. Il 66enne avrebbe organizzato i viaggi necessari per il trasporto della droga che vendeva agli acquirenti abituali, infine, incassava anche i pagamenti.

Patrizio Buonocore avrebbe affiancato Gennaro Musella nei viaggi necessari alla consegna della cocaina. Il 71enne, residente a Giugliano, avrebbe usato anche un fuoristrada della Protezione civile.

PUBBLICITÀ

Giuseppe Mucci e Roberto Marino contribuivano alla vita dell’associazione attraverso gli acquisti di droga che vendevano a loro volta. Bruno Adinolfi invece si occupava di custodirla nel deposito.

Il viaggio del capo dell’organizzazione a Montecarlo

A partire dal mese di luglio 2023, Musella era formalmente agli arresti domiciliari poiché non si presentava alla Stazione dei Carabinieri Arpino di Casoria rendendosi così irreperibile. Dalle intercettazioni del padre emergeva che il figlio è andato in Costa Azzurra.

Infatti il genitore si lamentava di dover fare il lavoro rischioso per il 44enne nel corso di una conversazione captata nel novembre 2023: “Il problema lo tengo io e ma quello li ha buscati. I soldi, io gli ho dato pure i soldi e non me li ha dati più. Non hai capito cosa ha fatto? Se ne è andato in Francia… a Montecarlo“.