Incidente a Casoria, Sergio Caccavallo muore dopo l’impatto contro il palo

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Sannitica a Casoria. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento il 52enne Sergio Caccavallo mentre era alla guida della propria Citroen Xsara perdeva il controllo dell’auto impattando contro un palo dell’Enel. Caccavallo è morto sul colpo. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo. Sequestrata anche la salma per l’autopsia.

Incidente Giuseppe Pirozzi

Una 44enne è stata indagata per l’omicidio stradale di Giuseppe Pirozzi, il 42enne che è stato investito lo scorso 22 febbraio a Capua. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale compagnia, moto e bici procedevano in direzioni opposte e si sarebbero trovate entrambe verso il centro della carreggiata. Come riporta EdizioneCaserta, il ciclista Pirozzi è finito sull’asfalto riportando un grave trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

PUBBLICITÀ

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di familiari e amici dell’agente penitenziario: “Il Sappe, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha espresso il proprio cordoglio: “Nuovo lutto per la Polizia Penitenziaria: muore in un incidente stradale in bicicletta il collega Giuseppe Pirozzi di soli 41 anni.”