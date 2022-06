Terribile scontro tra auto e bici, Cassandra muore in strada ad Ischia

Stamattina Cassandra Mele stava percorreva in bici via Gianbattista Vico quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un’auto che veniva dal senso di marcia opposto. Alla guida dell’auto una ragazza 26enne del posto. La 37enne, residente ad Ischia, Caporal maggiore dell’Esercito Italiano, è deceduta sul colpo. In questi momenti è al vaglio la posizione dell’autista. Indagano i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ischia e della locale stazione.

IL DRAMMA DI CASSANDRA

Cassandra ha perso la vita in seguito allo scontro con un’auto mentre era in bici. Secondo quanto ricostruito, la 37enne stava percorrendo in bicicletta una strada periferica del comune di Ischia Porto, in zona San Michele, quando per cause non ancora chiare si è scontrata con una vettura che proveniva dalla corsia opposta, condotta da una donna. Lo scontro è stato talmente violento da non lasciare scampo alla giovane ciclista, probabilmente deceduta sul colpo.