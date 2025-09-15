PUBBLICITÀ
Lanciarazzi nascosta in casa, scattano le manette nel Napoletano

Controlli a tappeto tra Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate condotti dai carabinieri della locale compagnia. Impegnati anche i militari dello squadrone eliportato Sicilia e gli agenti della polizia municipale. Durante le operazioni a finire in manette Gabriele Galasso, 63enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno trovato una pistola lanciarazzi, una pistola a salve modificata calibro 22 e un proiettile calibro 7,65.

Gli altri controlli a Castellammare

Nei controlli durante la movida cittadina, invece, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Castellammare di Stabia hanno denunciato 3 persone per guida senza patente con recidiva nel biennio. Identificate 267 persone e controllati 76 veicoli con 39 sanzioni al codice della strada. Denunciato, infine, un 52enne per detenzione di droga a fini spaccio. Nello zainetto dell’uomo i militari hanno trovato 900 grammi di marijuana.

