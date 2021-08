Torna il 'Castello delle cerimonie', svelata la data della prima puntata

Il Castello delle Cerimonie 2021 sta per tornare ed è pronto a stupire tutti gli appassionati, specie con le nuove avventure della famiglia Polese. La data da fissare sul calendario è quella del 3 agosto, quando andrà in onda la prima puntata in seconda serata su Real Time. Si tratta della quinta stagione de Il Castello delle Cerimonie, che nasce nell’ottobre del 2017 dopo la morte de Il Boss delle Cerimonie, Don Antonio Polese.

Gaetano Davide, il cameriere del ‘Castello’ trova lavoro dopo l’appello su Facebook [Articolo del 19 agosto 2021]

Sono passati anni da quando il Covid ha inevitabilmente cambiato le vite di tutti noi. Una pandemia che ha messo in ginocchio l’intero Paese, costringendo milioni di persone a reinventarsi nella vita e nel lavoro. Tra loro anche Gateano Davide che, dopo aver lanciato un appello su Facebook pochi giorni fa in cui cercava lavoro. Oggi la magnifica notizia: intervistato da Napoli Today, l’ex cameriere de ‘La Sonrisa’, ha annunciato che il suo post ha avuto gli effetti sperati. A Soletta, in Svizzera, ad inizio maggio aprirà ‘Terra mia’ di Marco Falvo, un ristorante dalla forte impronta italiana. Nonostante le difficoltà iniziali come la lontananza da casa e la lingua (si parla tedesco), Gaetano Davide sembra pronto per lanciarsi in questa nuova avventura.

“Il mio appello è arrivato lontano. Dopo tanti messaggi di solidarietà, sono arrivate anche delle offerte di lavoro. Purtroppo in tanti, soprattutto tra gli stagionali, stanno vivendo queste difficoltà. In tanti mi hanno teso una mano e la proposta più importante è arrivata dalla Svizzera. Dei ristoratori di Soletta mi hanno contattato su Instagram dicendomi ‘Non è possibile pensare che una persona solare come te, il giullare di corte, colui che ci ha fatto vivere momenti spensierati, stia vivendo questo dramma. Devi assolutamente venire qua, anche se non parli il tedesco, e ti vieni a prendere una boccata d’aria’. Quindi, mi hanno fatto una proposta di lavoro meravigliosa. Dovevo partire sabato, ma ci sono stati dei problemi all’aeroporto. Dovrei partire mercoledì”, racconta Gaetano Davide a Napoli Today.

Per chi non lo conoscesse, Gaetano Davide è noto dai più grazie al programma “Il Castello delle Cerimonie” in onda su Real Time. Presente in numerose puntate, è il cameriere con il sorriso sempre stampato sul volto. Indimenticabile il viaggio a New York con don Antonio Polese o la puntata in cui organizza la festa dei 18 anni per la figlia.