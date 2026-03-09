PUBBLICITÀ
Catturato Ciro Grassia, latitante del clan Rinaldi

Gianluca Spina
È stato arrestato nella mattinata di oggi Ciro Grassia, ritenuto elemento apicale del clan Rinaldi, gruppo camorristico egemone nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

I militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Grassia risultava irreperibile dallo scorso giugno 2025. In quell’occasione, durante un controllo effettuato presso la sua abitazione, l’uomo non era stato rintracciato, dando così inizio a un periodo di latitanza durato diversi mesi.

Le ricerche, avviate su disposizione della Procura Generale, sono proseguite senza sosta. Grazie a un’attività investigativa complessa e articolata, condotta con metodi tradizionali e tecniche investigative avanzate, i Carabinieri sono riusciti a localizzarlo proprio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante il periodo di latitanza Grassia avrebbe continuato a esercitare il controllo del territorio in maniera pressoché indisturbata. Dopo la cattura, l’uomo è stato condotto in carcere, dove sconterà la pena prevista dal provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Dalla faida con i D’Amico alla cattura: il profilo dell’ex latitante Grassia

