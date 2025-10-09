Plusvalenze, perché il Napoli non rischia niente: le differenze con la Juve

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore è tornata di moda la vicenda relativa all’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen. L’ipotesi plusvalenza fittizia da parte della società di De Laurentis è oggetto di discussione da parte dei media. A far chiarezza ci ha pensato il Corriere dello Sport.

Il Corriere dello Sport è sicuro: “Non ci sarà un nuovo processo sportivo”

Il CDS, nell’edizione online odierna ci ha tenuto a sottolineare in merito alla questione plusvalenze sul caso Osimhen, che non ci sarà un nuovo processo come quello avvenuto ai danni della Juventus. Il Correre dello Sport ha infatti affermato: “Tra il caso plusvalenze Napoli e quello della Juve ci sono però delle differenze. Per la Procura Federale non ci sono le condizioni per un nuovo processo sportivo”.

PUBBLICITÀ

Il CDS ha poi continuato: “Le carte che stanno emergendo dalla Procura di Roma a carico di Aurelio De Laurentiis, quindi, non avranno effetti sulla giustizia sportiva. A questo punto c’è solo una ipotesi (molto remota) in cui la Procura Figc potrebbe ancora muoversi sulla vicenda. Se nelle carte dell’inchiesta di Roma ci fossero elementi (intercettazioni o documenti) che non sono stati già trasmessi ad aprile in Figc. In questo caso, il termine per la richiesta di revocazione tornerebbe a decorrere dal momento dell’effettiva conoscenza o ricezione dei nuovi atti. Ma è difficile che a Chiné non siano arrivati tutti i fascicoli”

Il Corriere dello Sport ha poi concluso affermando: “Rispetto all’ormai concluso processo Prisma, infatti, non ci sono intercettazioni o carte di evidente natura confessoria. Mentre rispetto al primo processo sportivo – quello in cui sia la Juve sia il Napoli erano stati assolti in primo e secondo grado, contro i bianconeri c’erano nuove prove “schiaccianti”, per il Napoli il discorso sarebbe diverso: non ci sarebbero, infatti, prove sufficienti a superare quelle sentenze”.

Dunque come ben descritto dal quotidiano sportivo romano, la situazione è ben chiara. De Laurentis dal canto suo ha più volte dichiarato la sua totale trasparenza sulla vicenda Osimhen. Nuovi risvolti si attendono nelle prossime ore.