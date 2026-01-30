PUBBLICITÀ
C’è l’ok per Alisson Santos: numeri da urlo in Champions per il brasiliano vicino al Napoli

Ultima modifica:
chi è alisson santos napoli
Dopo l’ok arrivato da Lisbona sulla formula del trasferimento, il Napoli è sempre più vicino a Alisson de Almeida Santos, attaccante esterno dello Sporting di 23 anni.

Figlio d’arte, anche suo padre Ady è stato un calciatore, è cresciuto nel settore giovanile dell’Esporte Clube Vitória, trovando l’esordio in prima squadra nel maggio 2021, prima di essere girato in prestito in Serie C a Náutico e Figueirense.

Nel 2024, sempre in prestito, arriva in Portogallo, segnando 6 gol in 16 presenze con la maglia dell’UD Leiria in Liga Portugal 2. SDu di lui si concentrano le attenzioni dello Sporting Lisbona, che il 30 giugno lo acquista a titolo definitivo.

Con i biancoverdi, Alisson Santos si è messo in mostra particolarmente in Champions League, segnando tre gol in appena 8 partite, tra cui quello di qualche giorno fa a tempo scaduto a Bilbao, che è valso ai lusitani l’accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Alisson è considerato un’ala moderna dagli ottimi numeri di velocità e dribbling, capace di creare pericoli sia dalle fasce sia agendo alle spalle della punta. Nonostante ciò lo Sporting è disposto a farlo partire in prestito, unica strada utilizzabile dal Napoli per arginare il blocco del mercato ed assicurarsi un calciatore di sicuro avvenire.

