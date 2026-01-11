PUBBLICITÀ

C’è Posta per Te è tornato, il people show di Maria De Filippi che riunisce davanti alla televisione gli italiani è immancabile al sabato sera.

Il programma è tornato e non ha perso il suo smalto: abbiamo le storie di “punta”, i classici che ormai hanno reso il programma un vero punto di riferimento per chi vuole riunirsi con una persona amata. Ed è stata una puntata ricca di emozioni.

PUBBLICITÀ

C’è Posta per Te, Manuel tradisce Assia ma lei lo perdona: “Ma non sarà istantaneo”

Tra le storie di C’è Posta per Te c’è un tema davvero immancabile, ed è quello dei tradimenti. La storia di Manuel e Assia è da “favola”, fino al momento in cui lui non la tradisce con la vicina. Lei scopre ciò che è successo, lo schiaffeggia e lo lascia. Manuel, che è stato con Assia sin da quando aveva 16 anni, ha scelto di chiedere scusa all’ex fidanzata, promettendole una nuova vita in quella casa che hanno sempre sognato insieme.

“Ho accettato il corteggiamento di un’altra persona, anche se non valeva niente. Se stasera sono qua è perché voglio dirti che ti amo, che sono pentito e quella persona per me non conta niente. Otto anni di relazione come li abbiamo passati noi non possono essere cancellati da un errore. Anche perché io non ho ricordi se non con te”, sono state le parole di Manuel.

Assia, però, che ha sempre considerato Manuel il centro della sua vita, si è sentita crollare il mondo addosso: le manca la fiducia. Ovviamente, considerando i ripetuti tradimenti. “Lui c’ha una faccia da schiaffi, da furbo, anche quando è venuto al colloquio con me. Chi ha chiamato in trasmissione è il padre di Manuel, probabilmente sta male davvero”.

Maria come sempre fa da paciere: la ferita della ragazza è ancora aperta, ma si sa che in queste occasioni i “miracoli” avvengono. E infatti via la busta, con lei che torna da lui e schema fisso della tradita che torna dal traditore che si ripete.