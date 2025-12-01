“C’è una borsa piena di armi”, soffiata e sequestro a Secondigliano

PUBBLICITÀ

Una borsa contenente armi e droga è stata trovata dai carabinieri in via privata Ricci, nel quartiere Secondigliano, grazie a una segnalazione telefonica arrivata alle forze dell’ordine. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un bidone dell’immondizia, dove qualcuno aveva tentato di nascondere il materiale.

Nella borsa i militari hanno rinvenuto una pistola automatica calibro 9×21, perfettamente funzionante, insieme a 75 proiettili di vario calibro: 19 colpi px19, 51 colpi calibro 16, 3 di calibro ancora da accertare e 2 proiettili calibro 32 S&W. Un arsenale potenzialmente utilizzabile per episodi criminali.

PUBBLICITÀ

Accanto alle armi, anche un notevole quantitativo di droga già suddivisa in panetti e dosi: 93 grammi di cocaina pura, un chilo e cento grammi di hashish e 683 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato.

La pistola sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in recenti fatti di sangue o in altri delitti. Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare chi abbia nascosto la borsa e per quale motivo l’abbia abbandonata all’interno del bidone.