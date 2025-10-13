PUBBLICITÀ
Cede il manto stradale a Marianella, camion viene inghiottito dall’asfalto

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Attimi di paura nella giornata di ieri, domenica 12 ottobre, lungo via da Mugnano a Marianella, zona Marianella a Napoli. Un camion, appartenente ad un corriere espresso, è sprofondato nella strada dopo l’apertura, al suo passaggio, di una voragine.

Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco, per eseguire le operazioni di rimozione del veicolo rimasto incastrato. Numerosi i presenti accorsi sul luogo, attirati da quanto stava accadendo lungo la strada.

Stando ad alcune testimonianze, pare che in quel punto dell’asfalto fosse presente una buca, poi rappezzata alla meglio qualche giorno fa ma la cui resistenza sarebbe stata nuovamente compromessa dopo le ultime piogge dei giorni scorsi, fino alla voragine apertasi al di sotto del camion. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Il traffico è rimasto in tilt per diversi minuti.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

