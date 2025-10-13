Attimi di paura nella giornata di ieri, domenica 12 ottobre, lungo via da Mugnano a Marianella, zona Marianella a Napoli. Un camion, appartenente ad un corriere espresso, è sprofondato nella strada dopo l’apertura, al suo passaggio, di una voragine.
Cede il manto stradale a Marianella, camion viene inghiottito dall’asfalto
Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco, per eseguire le operazioni di rimozione del veicolo rimasto incastrato. Numerosi i presenti accorsi sul luogo, attirati da quanto stava accadendo lungo la strada.
Stando ad alcune testimonianze, pare che in quel punto dell’asfalto fosse presente una buca, poi rappezzata alla meglio qualche giorno fa ma la cui resistenza sarebbe stata nuovamente compromessa dopo le ultime piogge dei giorni scorsi, fino alla voragine apertasi al di sotto del camion. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.
Il traffico è rimasto in tilt per diversi minuti.