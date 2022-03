Certificato di verginità prima delle nozze, il caso finisce a Striscia la Notizia

L’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz parla di un argomento particolarmente dibattuto nella società islamica: la verginità. In alcuni contesti, infatti, alle donne in procinto di sposarsi viene richiesto un certificato di verginità, una pratica che in realtà poco ha a che vedere con la religione, come spiegano anche diverse ragazze islamiche intervistate da Rajae.

Si tratta bensì di una richiesta priva di qualsivoglia fondamento religioso basata soltanto, come spiegato dall’inviata, dalla volontà dell’uomo islamico di sposare la “brava ragazza”. Tra le giovani ragazze questa pratica pare ormai sdoganata, ma in alcuni casi purtroppo resiste ancora. E laddove è richiesta la “prova della purezza” dal proprio partner prima di convolare a nozze, le future spose sono costrette a presentare un certificato di verginità rilasciato dal proprio ginecologo di fiducia.