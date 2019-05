Ricordate MacGyver? Ecco che fine ha fatto il protagonista della serie tv

E’ stata, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, una delle serie tv più seguite in Italia. MacGyver, basata sulle avventure di un agente segreto di grande intelligenza e cultura: Angus MacGyver, ha lasciato un ricordo indelebile nelle menti di milioni di telespettatori.

Ad oltre trent’anni dal debutto della serie televisiva, il sito internet macomelosai.it ci spiega come sono diventati e di cosa si occupano oggi Richard Dean Anderson e gli altri protagonisti della produzione statunitense.

Protagonista assoluto del telelm nei panni di Angus MacGyver, Richard Dean

Anderson ha interpretato l’agente segreto brillante, non violento, ambientalista e profondo conoscitore della scienza applicata che, come arma preferita, aveva un coltellino svizzero. Terminata l’esperienza di MacGyver, l’attore statunitense ha preso parte a diverse edizioni di “Stargate” e ha lavorato anche in “Fairly Legal”.

Inoltre, come il protagonista del telefilm Anni ’80-’90, Anderson è un attivista

ambientalista. Oggi appare piuttosto appesantito e invecchiato, e le ultime immagini

diuse lo rendono quasi irriconoscibile rispetto a circa trent’anni fa, quando ha

indossato i panni dell’agente segreto del piccolo schermo