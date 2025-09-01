Chi è francisco Barido, il giovane talento argentino che il Napoli sta soffiando alla Juventus

PUBBLICITÀ

Il Napoli è pronto ad accogliere Francisco Barido, talentuoso centrocampista argentino di soli 17 anni, attualmente in forza alla Juventus Under 17. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che annuncia la chiusura imminente dell’affare: un contratto quinquennale (più opzione per un altro anno) per legare il giovane nato ad Adrogué, a Sud di Buenos Aires, al club partenopeo.

Barido, che da gennaio 2024 ha brillato nelle giovanili bianconere fino a entrare nell’orbita della Primavera e della Next Gen, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. A cogliere l’opportunità è stato proprio Giovanni Manna, l’uomo che un anno e mezzo fa lo portò alla Juventus e che ora punta a ripetere il colpo in azzurro. L’operazione, a titolo definitivo, si aggira tra i 700.000 e gli 800.000 euro.



Barido è nel giro della Nazionale argentina con la quale è spesso sceso in campo con la maglia numero 10: il 17enne può contare 13 presenze ed un gol con l’Albiceleste.

Il giovane talento argentino (ma con passaporto croato) con l’Under 17 bianconera, ha segnato, fornito assist ed incantato con la sua tecnica. Nella scorsa stagione in13 presenze ha realizzato 8 gol e fornito 9 passaggi vincenti. Quando sembreva imminente il passaggio in nella Next Gen, è (ri)piombato su di lui Giovanni Manna che già lo aveva coluto a Torino.

La prospettiva per Barido è affascinante: lavorare sotto la guida di Antonio Conte e crescere accanto a campioni del calibro di De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka. Potrebbe diventare il decimo colpo di mercato estivo, l’ultima “ciliegina” nella campagna acquisti del Napoli. Curiosità: pur essendo argentino, Barido possiede anche passaporto croato grazie alle origini materne, dettaglio non da poco per le liste UEFA.

Con i genitori già presenti in Italia per motivi lavorativi, il trasferimento della famiglia a Napoli sembra quasi scontato. Il futuro del giovane talento sembra ora tinto d’azzurro.