“Chi te cagnass mai, vita mij”: messaggi d’amore tra Martina e l’ex fino a qualche giorno fa

L’ha uccisa perché non riusciva a farsi una ragione sul perché la loro giovanissima storia d’amore fosse terminata improvvisamente. Sono queste le argomentazioni che Alessio Tucci, 18enne di Afragola, ha esposto ai carabinieri che lo hanno interrogato tutta la notte. Martina Carbonaro ha avuto ‘la colpa’ di averlo lasciato e così, dopo l’ultimo tentativo di provare a ricomporre la frattura, la ha uccisa a colpi di pietra all’interno di uno stabile in disuso nelle immediate vicinanze del campo sportivo di Afragola.

Il cadavere della 14enne è stato dallo stesso Tucci, occultato sotto un vecchio materasso e lasciato lì per quasi 48 ore: sono stati i militari a ritrovare il corpicino della ragazzina e bloccare l’ex fidanzato che in quel momento si trovava a casa dei genitori di lei, fingendo di aiutarli nelle ricerche della figlia.

Una storiella d’amore tra adolescenti finita improvvisamente, come dimostrano i post pubblicati da Martina sul proprio profilo TikTok. Fino al 5 maggio tutto sembrava andare a gonfie vele tra i due con scambi di dolci messaggi in cui si giuravano amore eterno.

Poi la decisione della 14enne di lasciarlo e quell’ultimo incontro che le è costato la vita. Mai avrebbe immaginato di poter morire per mano di chi fino all’ultimo ha giurato di amarla e che, all’ennesimo rifiuto di tornare insieme, ha deciso di ammazzarla a colpi di pietra.

