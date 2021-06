Chiara Ferragni apre il suo primo bar a Milano, foto e prezzi del locale

Chiara Ferragni ha aperto a Milano il Nespresso X Chiara Ferragni. Si tratta di una caffetteria con tanto di servizio ristorazione, che nasce dall’incontro tra il design di Nespresso, il caffè e, ovviamente, lo stile dell’influencer più famosa al mondo. Il locale, però, non resterà aperto per sempre. Gli amanti del caffè potranno, infatti, approfittare della location per 45 giorni: il bar si trova in piazza del Carmine 1, nel quartiere Brera, e sarà aperto ufficialmente da oggi fino al 18 luglio 2021, dalle 10.30 alle 24.

Cosa si potrà bere e mangiare nel nuovo bar di Chiara Ferragni

Nel bar di Chiara Ferragni non si farà solo colazione, ma anche pranzo, aperitivo e cena. Al centro di questo capitolo c’è la collaborazione in atto tra l’azienda che produce il caffè e lo stile inconfondibile della moglie di Fedez. L’espresso viene servito addirittura con colori rosa, beige e azzurro. Ovviamente, non poteva mancare l’iconico occhio, brand che definisce insieme al monogramma Espresso il tema di arredi e dettagli. Un mondo tutto nuovo, capace di far incontrare l’eleganza del fashion con una tradizione antica come quella del caffè.

«Fin dall’adolescenza il rituale del caffè ha sempre fatto parte della mia vita – ha raccontato Chiara Ferragni – non solo per il gusto ma per come accompagna le mie mattine, per me è sinonimo di qualità della vita e vivendo a Los Angeles ho imparato ad apprezzarlo anche in altre versioni come il ‘coffee to gò o quello lungo».

I prezzi

Stando a quanto riportato da Sky TG24, un singolo espresso costerebbe 1,50 euro.

“Conoscevo questa location e l’idea era quella renderla ancora più green – commenta Chiara – portando le piante nella piazza e creare un posto un po’ meno visto a Milano, arricchito con la nostra vena pop e il nostro colore»