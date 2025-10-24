Chivu non si accontenta: “A Napoli per fare risultato”

PUBBLICITÀ

Alla vigilia di Napoli-Inter, grande sfida dell’ ottava giornata di Serie A in programma domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dal BPER Training Centre di Appiano Gentile. L’allenatore nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, toccando diversi temi: dalle insidie del match alla condizione del gruppo, passando per la corsa Scudetto e il confronto con Antonio Conte.

LE INSIDIE DEL MARADONA

Chivu ha aperto la conferenza soffermandosi sul valore dell’avversario e sulle possibili difficoltà della partita. “Quello che è accaduto negli ultimi giorni a Napoli conta poco – ha spiegato il tecnico rumeno -. Domani affronteremo i campioni d’Italia, una squadra con ambizioni altissime e giocatori di grande qualità. Sarà una gara intensa, combattuta, in cui entrambe le squadre vorranno portare a casa il risultato. Ogni avversario dà sempre il massimo quando incontra l’Inter, e noi dovremo essere pronti a rispondere colpo su colpo“.

PUBBLICITÀ

IL PESO DELLA PARTITA NELLA CORSA SCUDETTO

Alla domanda se la sfida del Maradona possa indirizzare la stagione, Chivu ha inviato alla prudenza: “E’ una partita importante, non lo nego, ma è ancora troppo presto per parlare di una gara decisiva. In campionato ci sono tante squadre forti, molte delle quali hanno già perso due partite. Quello che vale per noi vale anche per loro. Bisogna affrontare la gara con convinzione e con la passione giusta, ma senza pensare che domani ci si giochi tutto, Si gioca tanto, ma non si gioca tutto”.

LE RISPOSTE ATTESE DALL’INTER

Chivu ha poi spiegato che il confronto con il Napoli rappresenta soprattutto un banco di prova per misurare la crescita della squadra:”Non possiamo paragonare la gara di domani a quella dello scorso anno, ma possiamo guardare a quanto accaduto per imparare qualcosa. La rivalità con il Napoli è forte e sana, ed è giusto così: parliamo di una realtà importante del calcio italiano, che negli ultimi tre anni ha vinto due scudetti. Questo testimonia il valore dell’ avversario che ci aspetta”.

LA GESTIONE DELLE ENERGIE E IL GIORNO DI RIPOSO

Il tecnico ha giustificato il giorno di riposo dopo il 4-0 europeo come scelta necessaria per recuperare energie fisiche e mentali. Dopo un periodo intenso, i giocatori avevano bisogno di tempo per sé e le famiglie. Si fida della loro professionalità e crede che torneranno motivati.

DALLA CARRIERA IN CAMPO ALLA PANCHINA

Chivu ha spiegato che ogni partita va affrontata con lo stesso impegno e rispetto, senza sentirsi superiori.” Le vittorie vanno sempre meritate. Da giocatore ho imparato l’importanza di costanza ed equilibro, valori che ora cerco di trasmettere alla squadra“.

LE SCELTE IN ATTACO

Chivu ha espresso fiducia in tutti i suoi attaccanti, spiegando che non cambia molto chi affianca Lautaro. Ha elogiato la loro compatibilità, generosità e spirito di squadra, sottolineando che non esistono coppie fisse: contano sacrificio e intesa collettiva.

SULLA MENTALITA’ DEL CALCIO ITALIANO

Chivu ha difeso la Serie A dal calo di gol, spiegando che le partite sono più tattiche perchè le squadre sono molto preparate. Non è segno di inferiorità, ma una caratteristica del calcio italiano, basato su equilibrio e strategia più che sullo spettacolo.

IL CONFRONTO CON ANTONIO CONTE

Inevitabile anche una domanda sul ritorno in Italia di Antonio Conte, oggi alla guida del Napoli, e sul possibile valore simbolico della sfida, Chivu ha però scelto di spostare all’ attenzione sull’ Inter:“Non credo ci siano motivazioni particolari legate al fatto di affrontare Conte. E’ stato qui, ha fatto un ottimo lavoro, ma oggi la realtà è diversa. Inzaghi ha vinto la vinto la seconda stella, ha portato la squadra in due finali di Coppa e ha consolidato un percorso importante. Noi siamo l’Inter, e abbiamo la consapevolezza di chi vogliamo essere. L’ambizione è quella di continuare su questa strada, fare una grande stagione e dare continuità a quanto di buono è stato costruito negli ultimi anni”.

Chivu ha mostrato fiducia e rispetto per il Napoli, ribadendo l’importanza di mantenere sempre la stessa mentalità.