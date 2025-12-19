“Ci lascia una grande artista”, lacrime a Napoli al funerale di Rosy Viola

PUBBLICITÀ

Grande commozione al funerale di Anna Esposito, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte Rosy Viola, cantante neomelodica scomparsa nei giorni scorsi. L’artista è morta presso l’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di complicazioni di salute.

La cerimonia funebre è celebrata nella Parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio, situata in piazza Dante, nel cuore del capoluogo partenopeo. Presenti numerosi familiari, amici, colleghi e fan, che vorranno rendere l’ultimo saluto a una voce apprezzata nel panorama della musica neomelodica.

Rosy Viola era conosciuta per la sua intensa interpretazione e per il forte legame con il pubblico, che nel tempo le ha dimostrato affetto e sostegno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della musica e tra i tanti che ne seguivano il percorso artistico.

La famiglia ha ringraziato quanti, in queste ore, stanno manifestando vicinanza e affetto, invitando chi lo desidera a partecipare alle esequie per un momento di raccoglimento e preghiera.