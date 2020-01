Oggi sono 5 anni dalla morte di Pino Daniele. Era il 4 gennaio del 2015 quando l’artista napoletano si spense a Roma. Ebbe un malore ad Orbetello in Toscana, inutile la corsa in ospedale. Pino ci lasciò in tarda serata gettando nello sconforto non solo i suoi familiari ma tutti i fans ed una città intera.

Oggi la figlia Sara ha postato una foto su Instagram in cui è ritratta lei da bambina accanto al papà e a corredo dell’immagine ha scritto: «Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te».