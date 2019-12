Cinque scosse di terremoto in Campania, ecco cosa fare dopo il sisma

Si sono registrate questa mattina in provincia di Benevento alcune scosse sismiche.

Come si evince dalle comunicazioni dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, al momento 5 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 3:

▶️9.06 magnitudo 3.4 ; epicentro: 3 km W San Leucio del Sannio

▶️9.08 magnitudo 3.2; epicentro: 2 km W San Leucio del Sannio

▶️ore 9.52 magnitudo 3.0; epicentro 3 km W da San Leucio del Sannio

▶️9.53 magnitudo 3.4; epicentro 3 chilometri SW San Leucio del Sannio

▶️11.36 magnitudo 3.8; 2 km W San Leucio del Sannio

Sapere come comportarsi in caso di terremoto è il primo passo per non correre rischi. Scopri le buone pratiche di protezione civile su www.iononrischio.it — con Io non rischio

Rivolgiti al tuo Comune per conoscere il Piano di Protezione civile.

La Sala operativa della Protezione civile regionale è attiva h24 e si tiene in contatto con i Sindaci dei territori interessati: al momento non sono stati segnalati danni. Squadre di rilevatori tecnici del Genio Civile di Benevento sono attive e a disposizione dei Comuni per supportare l’attività degli enti competenti in eventuali sopralluoghi sugli edifici pubblici.

I CONSIGLI