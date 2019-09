Lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5 arriva Temptation Island Vip. La seconda edizione sarà guidata da Alessia Marcuzzi, ma il format non cambia: sei coppie composte da personaggi noti mettono alla prova il loro rapporto. A partecipare al docu reality sono: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Coccia detto “Er Faina” e Sharon Macrì, Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Per la seconda stagione consecutiva arriva su canale 5 la versione Vip di Temptation Island unico docu-reality che mette alla prova le relazioni di coppia.

A guidare il racconto Alessia Marcuzzi

«Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare».

Sono anche quest’anno sei le coppie su cui si concentra il programma. Per trovare risposte e per comprendere la reale profondità dei propri sentimenti, le coppie partono per un viaggio antropologico in un resort da sogno: il Relais Is Morus, affacciato sulle spiagge dorate e sul mare cristallino della Sardegna.

Partecipano: l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago con l’ex tronista Serena Enardu, l’attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de “L’Eredità” Chiara Esposito, il re del web (che vanta milioni di visualizzazioni) Damiano Coccia detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon Macrì, la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi.

Le indiscrezioni su Ciro Petrone

Ci sono già i primi spoiler su Ciro Petrone. In un filmato si vede quest’ultimo scappare dal villaggio. Nelle poche immagini pubblicate sull’account Instagram di Temptation Island, l’attore (conosciuto per il ruolo di “Pisellino” nel film Gomorra, ndr.) corre verso il villaggio delle fidanzate mentre grida il nome dell’amataCosa avrà visto Petrone per reagire in questo modo?