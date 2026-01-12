Clamoroso Raspadori, ha rifiutato la Roma: vuole tornare al Napoli

PUBBLICITÀ

Atletico Madrid e AS Roma hanno già trovato un’intesa di massima per il trasferimento di Giacomo Raspadori. L’accordo tra i club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 19 milioni. Un’operazione definita nei dettagli economici, ma ancora sospesa sul punto più importante: il sì del calciatore.

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, infatti, Raspadori non sarebbe pienamente convinto della destinazione giallorossa. L’attaccante dell’Atletico preferirebbe tornare al Napoli, una piazza che conosce bene e dove ritiene di poter ritrovare spazio e centralità nel progetto tecnico.

Il nodo principale riguarda però le condizioni di mercato del club azzurro. Il Napoli, infatti, è vincolato a operazioni a “somma zero” e non può affondare il colpo senza prima liberare spazio in rosa. Come sottolinea Schira, la chiave di tutto è l’eventuale cessione di Lucca: solo dopo la sua partenza il Napoli potrebbe aprire concretamente una trattativa per il ritorno di Raspadori.

Da una parte, dunque, c’è una Roma pronta a chiudere l’operazione con l’Atletico; dall’altra, un giocatore che guarda ancora verso Napoli e che non ha ancora concesso il via libera definitivo al trasferimento nella Capitale. La sensazione è che il futuro di Raspadori resti appeso a un domino di mercato: se Lucca dovesse partire, il Napoli potrebbe tornare in corsa e ribaltare gli scenari.

Per ora, la palla resta al calciatore. La Roma aspetta una risposta, il Napoli osserva e valuta le proprie mosse. In mezzo, un attaccante che ha già fatto capire dove vorrebbe realmente giocare.