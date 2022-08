Coldplay a Napoli, biglietti polverizzati in pochi minuti: aggiunta una nuova data

La prevendita sarebbe iniziata soltanto alle 10, ma già dalle prime ore del giorno i siti di TicketOne e Ticketmaster sono stati presi d’assalto dalle centinaia di migliaia di persone interessate ad acquistare un biglietto per assistere al concerto dei Coldplay, in programma il 21 giugno del prossimo anno allo stadio Maradona di Napoli e annunciato appena due giorni fa. Per il grande afflusso si è deciso di aggiungere altre date a Napoli, Barcellona e Milano. “A causa dell’incredibile interesse per gli spettacoli britannici/europei 2023 sono state aggiunte date extra per Barcellona, Napoli, Milano e Amsterdam in vista della vendita generale, che inizia domani alle 10:00 ora locale (giovedì”. A Napoli, dunque, suoneranno il 21 e 22 giugno.

Polverizzati in appena una manciata di minuti: inutili gli sforzi di un numero incalcolabile di utenti, arrivati appena qualche frazione di secondo dopo i più fortunati. Tantissimi i messaggi di delusione lanciati dagli sfortunati fan rimasti a bocca asciutta: «I biglietti vanno presi al botteghino come una volta» – lamenta chi è stato intralciato dagli inevitabili problemi accusati dal sito vista la mole di accessi simultanei – «Ci fate come al solito penare per prendere questi biglietti». E ovviamente c’è già chi è partito alla caccia di rivenditori: «Cerco un biglietto per la data di Napoli, qualcuno disposto a vendere il proprio?».

Insomma, Twitter e gli altri social questa mattina sono colmi di delusione ma anche di gioia, di chi – dopo un’interminabile fila virtuale – è riuscito ad accaparrarsi un ticket: «Preso dopo un’ora di attesa, non riesco a crederci», esulta un fan mostrando fiero lo screenshot del biglietto acquistato online. Intanto sul web c’è già chi vende il proprio biglietto a prezzi duplicati e triplicati rispetto alla norma.