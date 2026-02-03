Colpo a sorpresa del Napoli: chi è Milton Pereyra, ruolo e caratteristiche

PUBBLICITÀ

Il Napoli guarda avanti e investe sul futuro, assicurandosi uno dei talenti più promettenti del vivaio sudamericano. Il club azzurro ha infatti chiuso per Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008 proveniente dal Boca Juniors, battendo una concorrenza internazionale sempre più attenta ai giovani prospetti. Un’operazione mirata, pensata per rafforzare la Primavera e inserire gradualmente nel sistema Napoli un profilo considerato di grande potenziale, con l’obiettivo di accompagnarne la crescita verso il calcio europeo di alto livello.

Chi è Milton Pereyra

Nato il 13 maggio 2008, Milton Agustín Pereyra ha 17 anni ed è cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors fin dall’età di 7 anni. Attaccante centrale alto 1,76 metri, si è messo in evidenza nelle giovanili argentine grazie a continuità realizzativa e personalità in area di rigore.

PUBBLICITÀ

Il giovane attaccante è già in Italia e ha firmato il contratto con il Napoli. Compirà 18 anni il prossimo 13 maggio 2026, data che segnerà anche l’inizio di una nuova fase del suo percorso calcistico.

Ruolo e caratteristiche tecniche

Milton Pereyra è una prima punta classica, capace di giocare spalle alla porta e di attaccare l’area con grande tempismo. Chi lo ha seguito da vicino lo descrive come un attaccante rapido nei movimenti, intelligente negli smarcamenti e molto efficace sotto porta.