Colpo al clan dei Casalesi, 5 arresti per estorsioni e traffico di droga

Blitz dei carabinieri: cinque arresti per camorra,

Nel corso della mattinata odierna i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere di stampo camorristico. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le accuse contestate, a vario titolo, comprendono estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa e traffico illecito di sostanze stupefacenti, tutte aggravate dal metodo mafioso. L’indagine, condotta tra luglio 2022 e giugno 2023, ha consentito di far emergere un articolato sistema criminale riconducibile a un’esponente apicale del clan dei Casalesi, ala Schiavone, attualmente ancora in libertà.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo operava su più livelli, esercitando pressioni su imprenditori, gestendo società fittiziamente intestate e mantenendo rapporti stabili con altri clan attivi nell’area napoletana.

