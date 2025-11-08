PUBBLICITÀ
Colpo da 11mila euro nel bar in provincia di Napoli, ladro arrestato grazie al tatuaggio

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Furto avvenuto nella notte a Ischia. La vittima è un noto bar della zona sito Corso Vittoria Colonna. La scoperta è avvenuta la mattina, poco dopo l’apertura. Il titolare del bar si è accorto delle forzature presenti sulla porta di ingresso. Entrato, ha scoperto che i soldi nella cassa non c’erano più. La somma è veramente rilevante: 11mila euro.

L’imprenditore chiama i carabinieri e durante il sopralluogo emerge che mancano anche sei tablet utilizzati dallo staff. Partono le indagini. I militari analizzano scrupolosamente le immagini di videosorveglianza della zona. Un tatuaggio ha permesso l’identificazione del soggetto coinvolto: sull’avambraccio destro del ladro due teschi e delle scritte, sul dorso della mano destra il l’asso di picche delle carte da poker.

Inizia la ricerca che si conclude in breve tempo. Scatta il blitz in uno stabile abbandonato di Via Terme. Li un 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo custodiva alcuni blister di monete e buste con soldi contanti per un totale di 5mila euro. In un altro borsone i 6 tablet. Il tutto è stato restituito al proprietario e l’uomo è stato denunciato, deve rispondere di furto aggravato.

