Colpo di scena a Melito, Giovanni Barretta si ritira dalla corsa dopo l’annuncio di Chiantese

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Si susseguono i colpi di scena nella tornata elettorale che vedrà nel prossimo mese di maggio il Comune di Melito andare al voto per la scelta del nuovo sindaco e del consiglio comunale. Nelle scorse ore Giuseppe Chiantese ha rotto gli indugi ed ha annunciato la sua candidatura alla poltrona più ambita della città. L’ex assessore e consigliere comunale sarà sostenuto da Presente Melito, Ora Melito, Più Melito e dalla sua lista Governo Civico, già presente alle amministrative del 2017.

Giuseppe Chiantese scende in campo

“I responsabili politici di “Ora Melito”, “Più Melito”, “Presente con Melito” e “Governo Civico”, a seguito di una profonda riflessione, hanno deciso di intraprendere per le imminenti elezioni amministrative per il comune di Melito, un percorso alternativo distinto e distante dal progetto politico che vedeva nel dottor Giovanni Barretta il candidato a sindaco della coalizione civica. Non abbiamo condiviso determinate scelte frutto di decisioni carenti sul piano delle linee programmatiche. Pertanto, animati dalla volontà di fare bene, di rompere con le vecchie logiche elettorali, di migliorare le condizioni di vita del territorio, abbiamo deciso di puntare sul dottor Giuseppe Chiantese candidato a sindaco, figura trasparente con indiscusse capacità tecniche e politiche”.

Il passo indietro di Giovanni Barretta

Una scelta, quella di Chiantese, che ha portato ad un passo indietro da parte di Giovanni Barretta, l’altro candidato civico del centrodestra, che in queste settimane aveva annunciato la sua candidatura con un progetto civico. “Avevo scelto di mettere a disposizione la mia persona, con l’obiettivo di contribuire ad “alzare” il livello della politica melitese, portando un approccio fondato su serietà, competenza e trasparenza. Tuttavia, quanto emerso rappresenta una direzione diversa da quella in cui credevo.

Nel tentativo di costruire qualcosa di nuovo, ho invece riscontrato il riaffiorare di dinamiche e logiche amministrative già viste, prive di reale innovazione e, spesso, già dimostratesi fallimentari.

Scelte che hanno portato anche a divisioni interne, allontanandosi ulteriormente da quel cambiamento che ritenevo necessario.

Per queste ragioni, ho deciso di fare un passo indietro”, annuncia polemicamente Barretta.

“È una scelta chiara, che nasce dal rispetto verso me stesso e verso i valori in cui credo.

Non scendo a compromessi e non mi presto a logiche che non mi appartengono.

Sono una persona abituata a lavorare e nella mia vita non ho mai venduto fumo.

Io resto coerente con ciò che sono.

Chi continua su certe strade, oltre a dimostrare una evidente mancanza di credibilità, finisce inevitabilmente per apparire poco serio e distante dai reali bisogni della comunità, rappresentando ancora una volta il vero limite alla crescita e al futuro di Melito”.

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