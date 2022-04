Come sostituire il filtro dell’olio auto, i consigli per il fai-da-te

Il filtro dell’olio motore è una componente importante per il corretto funzionamento dell’auto. E’ necessario rispettare le scadenze per il cambio del filtro così da evitare guasti e malfunzionamenti del veicolo. I filtri dell’olio di qualità contengono una valvola di bypass che permette il passaggio dell’olio non filtrato ai componenti del motore. Esistono diversi tipi di filtro olio: magnetici, a sedimentazione, a centrifuga. La maggioranza delle case produttrici usa quelli di tipo meccanico che hanno forma cilindrica: possono essere ad immersione ed avvitabili.

Come può contaminarsi il filtro dell’olio?

Ci sono pochi modi in cui i filtri possono presentare malfunzionamenti. Un problema comune è l’intasamento della componente filtrante. Inoltre la contaminazione può essere causata dalla mancata sostituzione regolare dell’olio e del filtro. Un filtro di qualità dovrebbe avere un capacità sufficiente per trattenere in modo sicuro una quantità considerevole di contaminanti. Solitamente un filtro dell’olio intasato può trasferire l’olio non filtrato a componenti critici di motore. In casi estremi può provocare la mancanza totale d’olio. Tutto ciò può danneggiare i cuscinetti del motore e ad altri di precisione determinando, quindi, una notevole riduzione della durata del motore.

Anche lo stesso alloggiamento del filtro dell’olio potrebbe danneggiarsi. Una partenza a freddo con un olio troppo viscoso può determinare i picchi straordinari di pressione nel filtro fino allo scoppio dell’alloggiamento. In quei casi tutto dell’olio del motore potrebbe essere pompato fuori in minuto. Inoltre prima che l’autista possa accorgersi della spia di allarme sul cruscotto il danno sarebbe già avvenuto e il motore potrebbe essere distrutto.

La fonte dell’immagine è pezzidiricambio24.it

Come cambiare il filtro dell’olio?

La sostituzione del filtro dell’olio deve essere condotta rispettando alcuni passaggi.

Innanzitutto se la temperatura esterna è particolarmente bassa, bisognerà avviare il motore, facendolo girare al minimo per qualche minuto poiché l’olio circola

meglio quando è caldo. Bisogna anche ricordare di avere portata di mano un contenitore per raccogliere l’olio esausto.

Spegni il motore. Svita il tappo riempimento olio per favorirne l’uscita. Smonta la protezione sotto il motore per accedere al tappo di scarico olio della coppa. Svita il tappo scarico olio e lascia defluire tutto l’olio motore. Pulisci la superficie di contatto della cartuccia sul blocco motore prima di posizionare il filtro nuovo. Lubrifica la guarnizione del filtro nuovo con olio pulito. Imbocca il filtro olio nuovo e avvitare manualmente per fare sì che il filetto faccia presa in modo corretto. Avvita il tappo scarico olio dopo aver sostituito la guarnizione. Versa l’olio pulito fino a raggiungere il livello previsto dal veicolo. E’ importante anche non usare additivi che possono gravemente deteriorare la componente filtrante. Avvia il motore e farlo girare al minimo per far andare in pressione l’olio nel circuito.

10.Ferma il motore non appena si spegne la spia dell’olio.

11.Controlla che il livello dell’olio sia corretto tramite l’astina.

12.Infine controlla l’assenza di perdite mentre il motore è acceso.

Un guasto o un malfunzionamento di un filtro può causare un prematuro logoramento del motore e un elevato consumo d’olio. Nel peggiore dei casi si può avere un guasto irrimediabile del motore.