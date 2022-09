Compagnia dei Carabinieri di Giugliano, lascia il Capitano Coratza: al suo posto il Comandante Matteo Alborghetti

Avvicendamento alla Compagnia dei Carabinieri di Giugliano, dopo 4 anni il Capitano Andrea Coratza lascia la città per guidare il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Stamattina Coratza ha voluto salutare i colleghi, amministratori, giornalisti e tutti coloro che lo hanno affiancato in questi 4 anni. Il Capitano ha speso belle parole per i cittadini giuglianesi per il rapporto di leale collaborazione con tutti: “Ringrazio soprattutto i miei uomini grazie ai quali siamo riusciti a portare a termine importanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata. Posso senza dubbio dire che questo è stato il periodo professionale più bello della mia carriera”,

Al suo posto, a guidare la Compagnia di Giugliano, ci sarà il capitano Matteo Alborghetti, coadiuvato dal tenente del Nucleo Radiomobile Claudio Rasi

Il capitano Alborghetti ha guidato il Comando Compagnia Carabinieri di Roma, Tenenza di Piazza Venezia. In passato è stato anche a capo del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Caserta.

Al Capitano Coratza va il nostro saluto e diamo il benvenuto al nuovo Capitano Alborghetti.