Napoli non dimentica Pino Daniele, concerto sul lungomare a 5 anni dalla scomparsa del maestro

Oggi sono 5 anni dalla morte di Pino Daniele. Era il 4 gennaio del 2015 quando l’artista napoletano si spense a Roma. Ebbe un malore ad Orbetello in Toscana, inutile la corsa in ospedale. Pino ci lasciò in tarda serata gettando nello sconforto non solo i suoi familiari ma tutti i fans ed una città intera.

Questa sera si svolgerà un concerto in suo onore sul lungomare di Napoli. Ad organizzarlo, tra gli altri, anche il maestro di pianoforte Danise, che suonerà per il quarto anno consecutivo sul Lungomare di Napoli le canzoni di Pino Daniele. L’evento sarà aperto a tutti, e si prevede il pubblico delle grandi occasioni.

“Pino Daniele, I still love you”, questo il nome dell’evento, si terra dalle 21.00 al numero 34 di via Partenope. “Proprio su via Partenope, più di quaranta anni fa, Pino Daniele scrisse le prime righe di Napule è”, hanno fatto sapere gli organizzatori. Saranno 38 i grandi successi che verranno suonati questa sera. Anche Radio Marte celebrerà l’anniversario della morte dell’artista, trasmettendo per 8 ore solo canzoni di Pino Daniele.