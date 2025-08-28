Ragazzina picchiata all’uscita del concerto di Luchè, denunciato un 19enne

PUBBLICITÀ

Personale della Polizia di Stato di Benevento ha denunciato in stato di libertà un 19enne per il reato di lesioni. I fatti sono accaduti nel corso del concerto del cantante Luché in Piazza Cardinale Pacca. Una giovane coppia che stava cercando di uscire dalla calca alla ricerca di un po’ di ristoro si imbatteva in un ragazzo che per futili motivi li aggrediva verbalmente e poi, non avendo gli stessi raccolto le provocazioni, li raggiungeva in prossimità dell’uscita continuando ad inveire contro di loro per poi colpire la ragazza con un pugno al volto, che le procurava lesioni giudicate dai medici del pronto soccorso guaribili in 10 giorni, e il ragazzo con uno schiaffo.

Il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio di ordine pubblico ha impedito più gravi conseguenze atteso che numerosi giovani erano riuniti in quella piazza per assistere al concerto. Il ragazzo, condotto in Questura da personale della Squadra Mobile, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali. Il cantante Luchè non è in alcun modo coinvolto nel violento episodio.

PUBBLICITÀ

Concerto di Luchè, il post della Misericordia di Benevento

“Insieme agli amici della @cri_benevento , abbiamo garantito la sicurezza sanitaria durante l’attesissimo concerto di Luchè, organizzato nell’ambito di Benevento Città Spettacolo. Nel corso della serata sono stati effettuati 38 interventi, tutti gestiti in sicurezza e con professionalità dai nostri soccorritori volontari e dagli operatori sanitari presenti.

Grazie alla formazione, al lavoro di squadra e al costante impegno, siamo riusciti a garantire assistenza immediata e qualificata a chi ne ha avuto bisogno, permettendo a migliaia di giovani di vivere l’evento in serenità. Ora ci concentriamo sulle prossime serate, continuando a fare la nostra parte per la sicurezza di chi parteciperà agli eventi! “